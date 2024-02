Ricardo Soares prolonga contrato com Beijing Guoan

O treinador português Ricardo Soares prolongou o contrato com o Beijing Guoan, até ao fim de 2025, anunciou a equipa da capital chinesa, que terminou o campeonato de futebol de 2023 no sexto lugar.

“É uma honra continuar neste grande clube e estou orgulhoso e motivado para continuar a enfrentar os desafios que temos pela frente. Juntos, ambicionamos atingir patamares mais elevados e celebrar futuras vitórias”, afirmou Ricardo Soares na rede social Instagram.



Ricardo Soares, de 49 anos, assumiu o comando técnico do Beijing Guoan em junho de 2023, substituindo o neerlandês Stanley Menzo, e obteve 12 vitórias, três empates e seis derrotas até ao fim da temporada passada.



“Esperamos que a equipa continue a lutar e a trabalhar arduamente para atingir os objetivos, sob a liderança de Ricardo (Soares)”, observou o Beijing Guoan na mesma rede social, lembrando que o treinador português foi distinguido na época anterior com um prémio de treinador do mês.