O jovem lateral tinha mais um ano de ligação ao "citizens", os quais representa desde os oito anos de idade, tendo feito toda a formação no clube de Manchester, em que alinham os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.Rico Lewis estreou-se na temporada passada pela equipa principal, realizando 23 partidas oficiais e marcando um golo, na fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Sevilha, precisamente o próximo adversário do City, na Supertaça Europeia, na quarta-feira.