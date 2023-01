Rio Ave recorre de sanção da FIFA que impede inscrição de novos jogadores

Em causa está a contratação do jogador camaronês Fabrice Olinga, em 2021, em que o avançado, segundo o Rio Ave, se apresentou como "atleta livre, sem vínculo contratual desde junho do mesmo ano, depois de se ter desvinculado do clube belga Mouscron".



Consumada essa contratação, em 21 dezembro de 2021, o emblema vila-condense confirmou ter recebido uma "comunicação do Raja (Casablanca) Club Athletic, dando conta de um pretenso pré-acordo entre o jogador e o clube marroquino".



O Rio Ave garantiu que tinha "total desconhecimento" desse pré-acordo, mas que questionou o atleta e o seu agente sobre esse alegado documento.



"Foi-nos transmitido por ambos que a proposta apresentada pelo clube marroquino não foi ao encontro das exigências do jogador, pelo que não houve nenhum acordo entre as partes, logo, por consequência, não haveria qualquer contrato", indica o comunicado.



Segundo o Rio Ave, o atleta "foi inscrito na Liga Portugal no dia 04 de janeiro 2022, com a emissão do certificado internacional do jogador emitido pela Federação belga, atestando que este era um jogador livre e elegível para a sua inscrição na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que considerou válida a inscrição do jogador".



Entendimento diferente terá o Raja Casablanca, que se considerou lesado e fez queixa à FIFA da situação, levando o organismo que tutela o futebol mundial a decretar a suspensão do direito de inscrever novos jogadores ao Rio Ave.



"Recorremos da decisão da FIFA às instâncias competentes, por considerarmos que estamos a ser profundamente lesados e injustiçados numa matéria que nos parece bem clara e com pareceres jurídicos que nos eram favoráveis", diz o clube de Vila do Conde.



"Iremos defender a nossa posição até às últimas consequências, com a plena convicção que em momento algum, o Rio Ave prevaricou ou adulterou os regulamentos", acrescentou o mesmo comunicado.



Entretanto, o jogador Fabrice Olinga já não é atleta do clube, e depois de ter feito apenas seis jogos pela equipa principal do Rio Ave, chegou a acordo para uma rescisão amigável, em setembro de 2022.