River Plate perde mas está na final da Taça Libertadores

Depois do 2-0 caseiro, selado com tentos do colombiano Santos Borré e de Nacho Fernández, os "milionários" controlaram quase todo o encontro, mas sofreram na parte final, depois do tento do venezuelano Jan Hurtado, aos 80 minutos.O onze de Marcello Gallardo conseguiu, porém, segurar a vantagem, para se tornar a primeira equipa, depois dos brasileiros do São Paulo, em 2005 e 2006, a bisar a presença na final da "Champions" da América do Sul.

Agora, o objetivo do River Plate passa por repetir o feito do Boca Juniors, a última equipa que logrou revalidar o cetro, com os triunfos de 2000 e 2001, e também o conjunto que bateu na final do ano passado, resolvida em Madrid.





O jogo que começou com cerca de 15 minutos de atraso, devido a um amontoado de papéis espalhados pelo relvado, a fazer recordar a final do Mundial de 1978.





O segundo finalista será conhecido esta quarta-feira, com a receção do Flamengo, de Jorge Jesus, ao Grémio, formações que na primeira mão empataram 1-1, em Porto Alegre.

A final da edição 2019 da Taça Libertadores decide-se em apenas um jogo, em 23 de novembro, no Estádio Nacional Júlio Martínez Prádanos, em Santiago do Chile.