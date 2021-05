River Plate sem autorização para inscrever guarda-redes na Libertadores

O clube argentino tem 20 jogadores infetados com o novo coronavírus, entre eles os quatro guarda-redes, que não podem jogar esta quarta-feira com os colombianos do Santa Fé.



“Vamos aceitar, mas não podemos deixar de manifestar o nosso estado de espírito. Estamos surpreendidos, jamais pensámos que poderiam tomar uma decisão destas”, disse o presidente Rodolfo D'Onofrio.



O líder do clube explicou que os quatro guarda-redes estão infetados e que por isso pretendiam inscrever um guarda-redes da formação.



“Sem guarda-redes é impossível. Em 1909 foi a única vez que o River jogou com um jogador de campo na baliza, era futebol amador. Era mais digno permitirem a inscrição do guarda-redes, é uma posição chave”, salientou.



O River Plate está em segundo lugar no Grupo D da Taça Libertadores, com seis pontos em quatro jogos, dois atrás do líder Fluminense (Brasil). Os clubes colombianos Junior de Barranquilla e Santa Fé estão com três e dois pontos, respetivamente.