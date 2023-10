O RKS Raków, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, venceu hoje por 2-1 no estádio do Légia Varsóvia, na 11.ª jornada da Liga polaca de futebol, conservando o segundo lugar da competição.

O ucraniano Vladyslav Kochergin colocou a equipa visitante em vantagem, aos 26 minutos, mas os anfitriões empataram ainda antes do intervalo, aos 45+2, por Pawel Wszolek, antes de um autogolo de Rafal Augustyniak, aos 74, assegurar o triunfo do campeão polaco.



O RKS Raków reassumiu o segundo posto do campeonato, em igualdade com o Jagiellonia, ambos a um ponto do líder Slask, após um encontro em que os portugueses Josué, Yuri Ribeiro e Gil Dias foram utilizados pelo Légia Varsóvia.