Robbie Keane anuncia fim da carreira para se tornar adjunto da seleção irlandesa

“Após 23 anos magníficos, anuncio, formalmente, a minha despedida como futebolista profissional”, anunciou o avançado, que marcou 325 golos em 737 jogos na carreira, durante a qual se tornou o melhor marcador e jogador mais internacional da seleção irlandesa, com 68 golos em 146 presenças.



O irlandês iniciou a carreira no Wolverhampton, em 1997, e jogou em 11 clubes diferentes, entre os quais se destacam o Inter de Milão, Tottenham e Liverpool.



Robbie Keane afirmou que jogar e capitanear o próprio país foi “o momento mais alto da carreira” e disse esperar que “tenha tornado os fãs orgulhosos ao vestir a camisola verde e a braçadeira de capitão”.



“Estou incrivelmente orgulhoso, honrado e ansioso por trabalhar com Mick McCarthy, Terry Connor e a equipa da Irlanda nos próximos anos”, declarou Keane, que espera poder usar a sua experiência para “contribuir para um futuro brilhante do futebol irlandês”.



Mick McCarthy foi o treinador que lançou Robbie Keane na seleção irlandesa, em 1998, e, juntos, levaram o país até aos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2002, no qual Keane foi a grande figura, ao apontar três golos na competição.