Roberto d`Aversa é o novo treinador do Empoli

”, refere o clube, em comunicado.A chegada de D’Aversa será a 13.ª mudança de treinador entre as 20 equipas que compõem a Serie A para a época 2024/25.O treinador Roberto D’Aversa sucede a Davide Nicola, que estava no cargo desde janeiro e deverá assumir o Cagliari, equipa que também procura treinador desde a saída de Claudio Ranieri.D’Aversa volta a treinar uma formação da Série A, depois de ter sido despedido em março do Lecce, por ter dado uma cabeçada ao avançado do Verona Thomas Henry.