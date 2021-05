Roberto Mancini renova contrato até 2026 como selecionador italiano de futebol

“Estamos a anunciar a ampliação do contrato, sobre o qual temos estado a trabalhar há algum tempo. Trata-se de um projeto que requer tempo para ser concretizado e queremos dar continuidade ao trabalho realizado nestes últimos três anos”, disse Gabriele Gravina, presidente da FIGC, em conferência de imprensa.



Por seu lado, Mancini, que assumiu o cargo em 2018, mostrou-se muito feliz com a renovação contratual.



“Tentamos levar por diante um trabalho que está a dar frutos. O facto de termos conseguido montar uma equipa de que gosto, dá-me grande satisfação e estou otimista para o futuro. Vamos ter a fase final do Europeu e da Liga das Nações, além do Mundial, o objetivo é vencer, mesmo sabendo que será muito difícil e que precisaremos de alguma sorte””, afirmou.



O treinador de 56 anos assumiu o cargo de selecionador italiano em 14 de maio de 2018, tendo assinado um contrato de dois anos, que previa a renovação automática no caso de qualificação para o Euro2020, objetivo que foi alcançado.



Além da qualificação para o Euro2020, Mancini conseguiu ser o treinador italiano com a melhor média de pontos da história da ‘squadra azurra', depois de estabelecer um recorde de 11 vitórias consecutivas em 2019, tendo convocado 76 jogadores, dos quais fez alinhar 65, sendo 32 estreantes.



O plano de preparação da seleção transalpina para a fase final do Euro 2020 prevê dois jogos particulares, frente a San Marino, no dia 28 de maio, em Cagliari, e à República Checa, no dia 4 de junho, em Bolonha.



O próximo Europeu, no qual a seleção portuguesa defende o título e que foi adiado em um ano devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades.