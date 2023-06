Roberto Martínez vem à Geórgia assistir ao embate com Países Baixos

O técnico deve chegar a Tbilisi por volta das 17:45 locais (14:45 em Lisboa), pouco mais de duas horas antes do confronto da segunda jornada do Grupo A da prova, que arranca às 20:00 (17:00), no Estádio Mikheil Meskhi, com arbitragem do romeno Horatiu Fesnic.

"Vejo com satisfação, mas é algo que está definido há muito tempo. Ele já nos tinha dito que viria ao próximo jogo, pelo menos. Acredito que não deixa de ser importante para os jogadores. Sei que não vai ser isso que os fará correr mais ou menos, mas não deixa de ser importante ver o selecionador principal a querer estar próximo de nós. Vejo isso com agrado e será muito bem recebido", comentou hoje o selecionador de sub-21, Rui Jorge, questionado sobre esse tema durante a conferência de imprensa de antevisão à partida.

Roberto Martínez prevê ainda estar presente no mesmo recinto na terça-feira, quando os vice-campeões em título medirem forças com a Bélgica, na terceira e derradeira jornada.

"É uma demonstração de apoio e de que está connosco. Cabe-nos jogar bem e ganhar", resumiu o avançado Francisco Conceição, de 20 anos, que falava ao lado de Rui Jorge.

Os lusos estão sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pela Geórgia, com três, enquanto os Países Baixos, vencedores em 2006 e 2007, e os belgas somam um ponto cada, após terem empatado entre si na primeira jornada (0-0).

Finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, Portugal fica desde já afastado da próxima fase se perder, independentemente do resultado no confronto entre os anfitriões e a Bélgica.