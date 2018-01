Robinho "muito feliz" por ter assinado pelo Sivasspor

Lusa 23 Jan, 2018, 16:51 | Futebol Internacional

O jogador, que já passou por clubes como Real Madrid, Manchester City e AC Milan, assinou na segunda-feira um contrato com o Sivasspor, equipa da liga turca de futebol.



"Creio que dei um passo acertado", frisou o jogador, agradecendo aos adeptos que o receberam no aeroporto de Sivas: "Dou graças a todos, que, apesar do frio, vieram receber-me".



Com 33 anos, Robinho foi, no passado mês de novembro, em Itália, condenado a nove anos de prisão, numa decisão em primeira instância, por ter, alegadamente, participado numa violação em grupo, numa discoteca em Milão, tendo recorrido da sentença e negado o caso.



Embora, na época de 2016/2017, o Sivasspor tenha falhado a presença na elite do futebol turco, é presença assídua entre os 18 melhores clubes da Turquia.



O avançado representou nas últimas duas épocas o Atlético de Mineiro, do Brasil, vencendo o campeonato estadual de Minas Gerais, em 2017.



Pelo seu país, Robinho conta 102 internacionalizações e 29 golos.