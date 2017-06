Roderick Miranda assina pelo Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo

Lusa 13 Jun, 2017, 18:34 | Futebol Internacional

O vice-campeão do mundo de sub-20 vai reencontrar o técnico, que o orientou no Rio Ave, clube no qual alinhou nas últimas quatro temporadas, depois de ter integrado a equipa principal do Benfica, no qual cumpriu a formação, e de ter sido cedido a Servette e Deportivo.



Roderick Miranda junta-se no plantel dos 'wolves' aos compatriotas Sílvio, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, numa transferência cujos montantes não foram revelados pelo clube inglês.



"Estou muito contente por me juntar aos 'wolves', é um sonho concretizado jogar em Inglaterra. Estou muito contente e quero ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos. Foi uma decisão fácil, porque é um grande clube do 'Championship', um clube com grandes ambições e eu sou um jogador ambicioso", afirmou o defesa luso, citado pelo emblema britânico.



O diretor desportivo do clube, Kevin Thelwell, explicou que o jogador estava a ser observado há bastante tempo: "Teve ótimas experiências ao mais alto nível, é muito bom com a bola e estou seguro de que vai ser uma boa contratação para a melhoria da equipa de Nuno Espírito Santo".



Roderick é o segundo 'reforço' do clube neste defeso, depois da contratação, a custo zero, do defesa central Ryan Bennett, que alinhava no Norwich.