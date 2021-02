Roderick Miranda rescinde com Wolverhampton e assina pelos turcos do Gaziantep

Os turcos oficializaram a chegada do defesa, de 29 anos, nas redes sociais, logo após o emblema da ‘armada’ portuguesa e 14.º classificado da liga inglesa se ter despedido do jogador, que disputou 19 partidas pelos ‘wolves’.



Depois de ter chegado aos ingleses em 2017, Roderick foi emprestado ao Olympiacos e ao Famalicão, iniciando agora uma nova aventura no estrangeiro, ao serviço do quinto classificado da liga turca, onde vai encontrar o compatriota André Sousa, ex-jogador do Belenenses SAD.