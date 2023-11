Rodrygo renova com Real Madrid até 2028

O futebolista internacional brasileiro Rodrygo renovou contrato por mais três temporadas, até 2028, com o Real Madrid, clube ao qual chegou em 2019 com apenas 18 anos, anunciou hoje o emblema espanhol no seu site oficial.

O avançado, agora com 22 anos, tinha inicialmente contrato até junho de 2025.



A cumprir a quinta temporada nos ‘merengues’, Rodrygo leva 179 jogos e 39 golos no clube, tendo vencido uma Liga dos Campeões e duas Ligas espanholas, entre outros títulos.



O jogador formado no Santos tem 19 internacionalizações e quatro golos pelo Brasil e viveu a sua primeira presença numa grande competição em 2022, quando representou a ‘canarinha’ no Campeonato do Mundo que decorreu no Qatar.



Já esta semana, o Real Madrid tinha renovado contrato com outro avançado internacional brasileiro, Vinicius Júnior, mas até junho de 2027.