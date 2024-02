Roeun, do terceiro escalão, afasta Monaco da Taça

O Mónaco adiantou-se no marcador aos 35 minutos, pelo avançado norte-americano Folarin Balogun, de penálti, mas a equipa da casa chegou ao empate à beira do intervalo, aos 45+5, por intermédio do central Clement Bassin.Na segunda parte não houve qualquer golo, razão pela qual foi necessário recorrer aos penáltis para definir quem seguia para os quartos de final, acabando por se revelar mais competente a equipa da casa que falhou um penálti em sete, enquanto o Mónaco desperdiçou dois e ficou fora da competição.O avançado norte-americano Folarin Balogun e o jovem Maghnes Akliouche foram os "carrascos" do Mónaco ao falharem os respetivos penáltis, enquanto no Rouen apenas o médio Mustapha Benzia, do Jibuti, desperdiçou a grande penalidade.O Rouen vai agora receber nos quartos de final a equipa do Valenciennes, da Liga 2, estando já definidos os restantes três jogos desta fase, o Paris Saint-Germain-Nice, o Olympique Lyon-Estrasburgo e o Le Puy-en-Velay (quarto escalão)-Rennes.