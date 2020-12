Rolando Maran deixa de treinar italianos do Génova

“O Génova anuncia que dispensou de funções o treinador Roland Maran. O clube agradece ao técnico e à sua equipa pelo empenho”, refere o emblema genovês em comunicado, um dia depois de sofrer nova derrota no campeonato na visita ao Benevento (2-0).



Roland Maran, de 57 anos, assumiu funções em agosto, mas não resistiu aos maus resultados. O Génova está em 19.º e penúltimo lugar do campeonato, com sete pontos, a quatro das primeiras equipas acima da zona de despromoção.



O clube italiano sofreu no domingo a sua oitava derrota na competição, na qual apenas tem uma vitória, na primeira jornada, em setembro, na receção ao Crotone (4-1), atual último classificado na Liga italiana.