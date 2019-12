Roma bate fora o Verona e ascende ao quarto lugar em Itália

A equipa da capital adiantou-se aos 17 minutos, através do avançado holandês Justin Kluivert na conclusão após passe de Lorenzo Pellegrini, mas o Verona chegou ao empate pouco depois, aos 21 minutos, através de Davide Faraoni.



Porém, em cima do apito para o intervalo, a Roma beneficiou de um penálti, convertido com sucesso por Diego Perotti, e fixou o marcador nos 2-1, que só viria a mexer no período de descontos (90+2), quando o arménio Henrikh Mkhitaryan marcou o terceiro dos romanos, confirmando a vitória da sua equipa.



Com a conquista dos três pontos, a Roma saltou para o quarto lugar (28 pontos), mais 10 pontos do que o Verona, que segue na nona posição da Serie A, num dia marcado pela ultrapassagem do Inter de Milão à Juventus no topo da tabela classificativa.



A equipa de Cristiano Ronaldo, que marcou de penálti, empatou em casa com o Sassuolo (2-2), enquanto o Inter de Milão bateu em casa o SPAL por 2-1, ficando com 37 pontos, mais um do que a Juventus.



Nos outros jogos do dia em Itália, o Nápoles foi surpreendido em casa pelo Bolonha (2-1) e está na sétima posição com 20 pontos, enquanto o Bolonha ascendeu ao 12.º lugar com 16 pontos.



Já a Lazio segurou o terceiro lugar do campeonato, com o triunfo por 3-0 sobre a Udinese (16.º), com um 'bis' de Ciro Immobile, aos 09 e 36 minutos, o segundo de grande penalidade, com o espanhol Luis Alberto a fechar o resultado final aos 45+1, também de penálti.



Um golo do francês Theo Hernandez, aos 88 minutos, permitiu ao AC Milan vencer em casa do Parma, por 1-0, e regressar aos triunfos, após três jogos sem vencer.



O AC Milan, que teve Rafael Leão em campo a partir dos 64 minutos, subiu ao 11.º lugar, com 17 pontos, menos um do que o Parma (oitavo), que teve Bruno Alves a capitão.