Roma de José Mourinho contrata uzbeque Eldor Shomurodov por 17,5 Milhões

O acordo entre Roma e Génova para a transferência de Eldor Shomurodov, de 26 anos, com um valor fixo de 17,5 milhões de euros, está também sujeito a variáveis, uma vez que o clube genovês reservou uma percentagem numa futura transferência.



“A Roma representa um grande passo em frente na minha carreira. Farei o meu melhor para mostrar que mereço esta camisola e para me afirmar num dos clubes mais importantes do mundo”, referiu Eldor Shomurodov.



O avançado uzbeque destacou ainda a rapidez com que terminou a negociação entre os clubes, demonstrando a sua vontade de “ficar disponível o mais rápido possível às ordens do treinador [José Mourinho] e dos novos colegas de equipa”.



Shomurodov, que usará o camisola 14, disputou 32 partidas pelo Génova na última temporada, tendo marcador oito golos, enquanto pelo Uzbequistão disputou 49 jogos e marcou um total de 22 tentos.



Antes de ingressar no futebol italiano na temporada 2020/2021, Eldor Shomurodov jogou no Bunyodkor de Tashkent, da capital do Uzbequistão, e mais tarde no Rostov, da Rússia.