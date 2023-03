Roma de José Mourinho vence Juventus

Para reentrar nos lugares que dão acesso ao apuramento para a Liga dos Campeões, a Roma beneficiou ainda da derrota do AC Milan em casa da Fiorentina (2-1), no sábado, que provocou a queda da equipa milanesa para o quinto posto.Numa partida equilibrada e com poucas oportunidades de perigo, em que ambas as equipas posicionaram as suas peças de forma a não conceder espaços, o único golo foi marcado por Gianluca Mancini (1-0), aos 53 minutos, com um potente remate de fora da área.