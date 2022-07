Roma, de José Mourinho, vence Sunderland

Com o ex-benfiquista Svilar a titular na baliza, num arranque ainda sem o internacional português Rui Patrício, José Mourinho aproveitou para rodar a equipa no encontro disputado no Estádio Municipal de Albufeira.Svilar foi o único jogador que se manteve em campo todos os minutos, com a Roma a construir a vitória já no último quarto de hora, com golos de Afena-Gyan (75 minutos) e Zaniolo (80), que entraram ao intervalo.No Algarve, a equipa italiana ainda vai defrontar o Portimonense no sábado, o Sporting na terça-feira, e o Nice em 23 de julho.