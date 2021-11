Roma de José Mourinho vence Torino e consolida quinto lugar

Com o internacional luso Rui Patrício a titular e sem sofrer golos há três jogos seguidos, a Roma somou a segunda vitória consecutiva na Série A e conquistou os três pontos em disputa com um golo do inglês Tammy Abraham, aos 32 minutos.



A Roma segue no quinto lugar, com 25 pontos, a sete do líder Nápoles, que ainda hoje recebe a Lazio e pode assumir o comando isolado, após o triunfo por 3-1 do Sassuolo em casa do AC Milan, segundo com os mesmos 32 pontos da equipa napolitana.



Com o português Rafael Leão a titular, o AC Milan, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, começou bem, com um golo de Alessio Romagnoli, aos 21 minutos, que viria a ser expulso aos 77, mas permitiu a reviravolta do Sassuolo.



Gianluca Scamacca, aos 24 minutos, o dinamarquês Siomon Kjaer, com um golo na própria baliza, aos 33, e Domenico Berardi, aos 66, garantiram ao Sassuolo a reviravolta e a conquista dos três pontos no Giuseppe Meazza.



A formação milanesa ocupa a segunda posição da tabela classificativa, com 32 pontos, em igualdade com o Nápoles, primeiro, que ainda hoje recebe a Lázio, sexta posicionada, com 21.



Com o triunfo em San Siro, o Sassuolo passa a somar 18 pontos, no 12.º lugar.



O Bolonha venceu em casa do Spezia, por 1-0, com um golo do austríaco Marko Arnautovic, aos 83 minutos, de penalti, e segue no nono posto, com 21 pontos. O Spezia é 17.º, com 11, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção,



Udinese e Génova empataram 0-0 e seguem, respetivamente, na 14.ª posição, com 15 pontos, e na 18.ª, com 10.