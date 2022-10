Roma, de Mourinho, bate lanterna-vermelha e sobe ao quarto lugar em Itália

No Estádio Luigi Ferraris, em Génova, o médio Lorenzo Pellegrini marcou o único tento do desafio, à passagem do minuto nove, da marca do castigo máximo, naquele que foi o encontro número 200 do 'capitão' pelo emblema 'giallorossi'.



Com o terceiro triunfo seguido na Serie A, o conjunto da capital italiana, que hoje teve o guarda-redes Rui Patrício entre os titulares, passa a ocupar a quarta posição, com 22 pontos, contra os 26 do líder isolado Nápoles, 24 do Atalanta (segundo colocado) e 23 do campeão em título AC Milan (terceiro).



Já a equipa de Génova continua na cauda da tabela, com três pontos, fruto de sete desaires, três empates e zero triunfos.