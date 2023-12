Roma de Mourinho perde na Juventus e volta a sair dos lugares europeus em Itália

O único tento do desafio de Turim surgiu aos 47 minutos, num ataque rápido dos anfitriões culminado com assistência do avançado sérvio Dusan Vlahovic para o médio francês Adrien Rabiot, que atirou entre Rui Patrício e o primeiro poste.



Numa partida com poucas oportunidades, as equipas equilibraram-se muito e a diferença esteve mesmo na eficácia do conjunto de Massimiliano Allegri.



O deslize do Inter, sexta-feira, na visita ao Génova, 12.º, com 20 pontos, permitiu à Juventus aproximar-se dos ‘nerazzurri’, que comandam com 45, agora apenas mais dois pontos.



Quem também aproveitou o tropeção foi Rafael Leão e o seu AC Milan, terceiro, com 36 pontos, que bateu o Sassuolo por 1-0, com tento do norte-americano Christian Pulisic, aos 59 minutos, após uma assistência do argelino Ismael Bennacer.



Os milaneses ficaram assim a nove pontos do seu eterno rival e a sete da Juventus.



Horas antes, o golo concretizado pelo nigeriano Ademola Lookman, aos 58 minutos, permitiu à Atalanta vencer por 1-0 na receção ao Lecce e destronar a Roma do sexto lugar, ficando a dois pontos do Bolonha, quinto colocado, que foi surpreendido pela Udinese (15.ª), que se impôs por concludente 3-0.



O defesa português João Ferreira foi totalista na equipa anfitriã, que assegurou o triunfo com golos do argentino Roberto Pereira, aos 23 e 52 minutos, e de Lorenzo Lucca, aos 48, distanciando-se da zona de despromoção ao segundo escalão.



Nos dois jogos entre equipas que lutam pela permanência na Série A, Cagliari e Empoli, 18.º e 19.º posicionados, respetivamente, ambos na ‘zona vermelha’, empataram 0-0, enquanto a Salernitana manteve-se na 20.ª e última posição, apesar da vitória por 1-0 no reduto do Verona (17.º), que a deixa a somente dois pontos da salvação.