Roma de Mourinho reduzida a nove jogadores empata

No Olímpico de Roma, os "giallorossi" abriram o marcador aos cinco minutos, numa jogada bem desenhada pela direita, em que Paolo Dybala combinou com o ex-Benfica Cristante e cruzou para o cabeceamento do belga Lukaku, que assinou o seu sétimo golo no campeonato.Com o português Rui Patrício na baliza, a evitar o empate dos "viola" pouco depois com uma grande defesa a remate de Nzola, a Roma teve uma péssima notícia aos 25 minutos, com a saída de Dybala, mais uma vez afetado por uma lesão.No segundo tempo, no espaço de quatro minutos, a equipa de Mourinho viveu um "pesadelo": aos 62 minutos, voltou a perder um jogador lesionado - o turco Azmoun, que tinha substituído o argentino -, aos 64, viu o lateral Zalewski ser expulso por acumulação de cartões amarelos, e, aos 66, cedeu o empate, por intermédio do central argentino Lucas Martínez (66).Na ponta final da partida, aos 87 minutos, Lukaku também foi expulso, com vermelho direto por entrada perigosa sobre Kouamé, obrigando a Roma – na qual Renato Sanches não saiu do banco – a cerrar fileiras para conseguir somar o quinto jogo consecutivo sem perder.A Roma continua no quarto posto da Serie A, com 25 pontos, a quatro do terceiro AC Milan, mas permitiu a colagem do surpreendente Bolonha, quinto, também com 25, uma semana antes do confronto entre as duas equipas.