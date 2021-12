Roma, de Mourinho, regressa às vitórias na liga italiana

A jogar em casa, a equipa da capital, com o internacional português Rui Patrício na baliza, adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, com um golo do inglês Chris Smalling, ampliando a vantagem já no segundo tempo, aos 56, por intermédio do brasileiro Roger Ibañez.



A Roma terminou o jogo reduzida a 10, devido à expulsão do jovem ganês Felix Afena-Gyan, aos 90+3 minutos.



A equipa de Mourinho, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato, voltou a vencer e está no sexto lugar, com 28 pontos, os mesmos da Juventus, que é sétima. Já o Spezia, somou o quinto jogo seguido sem vencer na prova e está em 17.º, com 12, um lugar acima da zona de despromoção.



A liga italiana é liderada pelo campeão Inter Milão, com 40 pontos, com mais um do que o AC Milan e mais três do que a Atalanta.