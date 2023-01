Roma de Mourinho resgata um ponto ao AC Milan em tempo de descontos

Quando o campeão italiano já fazia contas aos três pontos, ante um rival pouco ambicioso, dois lances de bola parada resultaram em outros tantos golos, nas únicas vezes em que os visitantes acertaram na baliza ao longo do encontro.



O AC Milan adiantou-se aos 30 minutos, na sequência de um canto de Sandro Tonali na direita, com o defesa francês Pierre Kalulu, em antecipação de cabeça, a bater Rui Patrício, que ainda tocou na bola.



Mesmo a perder, a Roma não deu sinais de maior ambição e, já na etapa complementar, um contra-ataque de Rafael Leão levou o internacional luso a servir para o remate de primeira de Tommaso Pobega na área (2-0).



Fortuitamente, a Roma regressou à discussão do desafio aos 87 minutos, após um canto da direita, ao qual o defesa brasileiro Roger Ibanez correspondeu com um cabeceamento indefensável.



Ao terceiro dos cinco minutos de compensação, um livre na direita, defesa vistosa do guarda-redes a cabeceamento de Matic, mas a bola sobrou para o inglês Tammy Abraham fazer o 2-2 definitivo.



O Nápoles lidera, com 44 pontos, agora com mais sete do que a Juventus e o AC Milan, enquanto a Roma partilha, com a Lazio, o quinto lugar, com 31 pontos, ao alcance da Atalanta, com 28, que, na segunda-feira, visita o Bolonha: pelo meio, o Inter é quarto, com 34.



Horas antes, o Nápoles venceu por 2-0 em casa da Sampdoria, num desafio em que começou por desperdiçar um penálti logo aos cinco minutos, quando Matteo Politano acertou no poste esquerdo.



O lateral-esquerdo português Mário Rui ajudou a ultrapassar a situação, quando, aos 19 minutos, cruzou para a entrada, de rompante, do nigeriano Victor Osimhen, que conseguiu um desvio indefensável.



No segundo tempo, com a Sampdoria reduzida a 10 por expulsão do venezuelano Tomas Rincon, aos 39 minutos, a tranquilidade do Nápoles tardavam até que o VAR, novamente, ditou outra grande penalidade: desta vez coube ao macedónio Eljif Elmas tentar converter, fazendo assim o 2-0.



A Lazio, do guarda-redes português Maximiliano, suplente, foi surpreendida pelo Empoli, que, nos últimos minutos, recuperou de desvantagem de dois golos para empatar 2-2, sentenciado, aos 90+4, pelo médio romeno Razvan Marin.



A Curva Norte, zona afeta às claques da Lazio, esteve fechada devido aos atos racistas no desafio de quarta-feira dirigidos a Samuel Umtiti e Lemack Banda, do Lecce.



Com o defesa português João Moutinho no banco e o avançado Leandro Sanca a entrar somente aos 84 minutos, o Spezia não foi além de um nulo (0-0) caseiro ante o Lecce, que o deixa em 17.º, com 15 pontos, seis pontos acima da 'linha de água', contra os 19 do seu adversário.



Salernitana e Torino empataram 1-1, com os forasteiros a adiantarem-se, aos 36 minutos, com cabeceamento do paraguaio Antonio Sanabria, com o holandês Tonny Vilhena, aos 49, a igualar após contra-ataque.



O Torino é 10.º, com 23 pontos, enquanto a Salernitana é 14.ª, com 18.



O Bolonha ainda recebe a Atalanta, no encerramento da jornada, na segunda-feira.