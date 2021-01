Roma, de Paulo Fonseca, eliminada em casa pelo Spezia da Taça de Itália

A formação da casa, adversária do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, ainda recuperou de uma desvantagem de dois golos no tempo regulamentar, mas, reduzida a nove, acabou por ‘tombar’ no tempo extra.



O búlgaro Andrei Galabinov, aos seis minutos, Riccardo Saponara, aos 15 e 119, e Daniele Verde, aos 107, apontaram os tentos do Spezia.



Pela Roma, que acabou reduzida a nove unidades devido às expulsões do guarda-redes espanhol Pau Lopez e de Gianluca Mancini, aos 92 minutos, faturaram Lorenzo Pellegrini, aos 43, de grande penalidade, e o arménio Henrikh Mkhitaryn, aos 73.



Nos 16 avos de final da Liga Europa, a Roma desloca-se à ‘pedreira’ em 18 de fevereiro e recebe o Sporting de Braga uma semana depois, em 25.