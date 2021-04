Roma de Paulo Fonseca perde com Torino e atrasa-se na `corrida` pela Europa

O avançado Borja Mayoral adiantou a equipa da capital italiana com um golo logo aos três minutos, mas o Torino, envolvido na fuga à despromoção, operou a reviravolta na segunda parte, por Tonny Sanabria (57), Somine Zaza (72) e Tomás Rincón (90+2).



Com este resultado, a equipa de Paulo Fonseca, que segue em sétimo lugar, fica a quatro pontos do histórico rival da Lazio, que venceu hoje por 5-3 na receção ao Benevento e tem ainda um jogo em atraso.



Antes, a Juventus também se atrasou na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao perder por 1-0 na visita à Atalanta, com um golo de Ruslan Malinovsky, aos 87 minutos, caindo para quarto lugar no final de uma partida em que Cristiano Ronaldo ficou de fora devido a uma lesão muscular.



Ainda hoje, o AC Milan ‘segurou’ o segundo lugar, ao vencer o Génova, por 2-1, com Rafael Leão a titular e Diogo Dalot em campo a partir dos 62 minutos, enquanto o Bolonha goleou o Spezia por 4-1.



A 31.ª jornada da Liga italiana conclui-se hoje a deslocação do líder, o Inter de Milão, ao terreno do quinto classificado, o Nápoles.