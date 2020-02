Roma de Paulo Fonseca sofre derrota pesada e fica com quarto lugar em risco

O emblema da capital teve um início de jogo para esquecer e a meio da primeira parte já perdia por 3-0, com um "bis" do avançado Caputo, aos sete e 16 minutos, e um golo do sérvio Djuricic, antigo médio do Benfica, aos 26.Na segunda parte, a Roma ainda reduziu a diferença e chegou a sonhar com o empate, com tentos de Dzeko e Veretout, aos 55 e 73 minutos (de grande penalidade), apesar da expulsão de Pellegrini, aos 69, mas o costa-marfinense Boga acabou com as dúvidas aos 74, com um grande remate à entrada da área.A formação de Paulo Fonseca continua no quarto posto, com 39 pontos, mas pode ser ultrapassada pela Atalanta, que tem menos um ponto e no domingo recebe o Génova, antepenúltimo classificado.O Sassuolo, que luta pela manutenção, subiu ao 13.º lugar e já está 11 pontos acima da zona de despromoção.

No duelo entre candidatos às competições europeias, Cagliari e Parma, com Bruno Alves como capitão, empataram a duas bolas (2-2), com o avançado dinamarquês Cornelius a impedir a derrota da equipa do defesa português, com um golo aos 90+4 minutos.