Roma e Juventus vencem

Perante a Atalanta, em Bérgamo, o inglês Tammy Abraham abriu e fechou o marcador para a equipa da capital, com um golo no primeiro minuto e outro aos 82.



Com o internacional português Rui Patrício na baliza, a squadra liderada por Mourinho, que somou a segunda vitória consecutiva, chegou ao 2-0 por intermédio de Zaniolo, aos 27 minutos.



Ainda antes do intervalo, a Atalanta, que com esta derrota pode perder o terceiro lugar para o Nápoles, que joga no domingo, reduziu a desvantagem com um golo de Muriel, aos 45+1.



A equipa de Bérgamo, que segue a seis pontos do líder, o Inter de Milão, teve um golo anulado pelo videoárbitro, aos 68.



A Roma chegou ao 3-1 com um golo de Smalling, aos 72 minutos, e fechou a contagem aos 82.





A Juventus logrou uma vitória por 2-0 em Bolonha e está em igualdade pontual com a Roma.



O espanhol Álvaro Morata inaugurou o marcador, aos seis minutos, e assistiu o defesa colombiano Juan Quadrado, para o segundo da equipa de Turim, aos 69.



As formações de Roma e de Turim podem ser ultrapassadas pela Fiorentina, que soma 30 pontos e no domingo recebe o Sassuolo.







