Roma e Mourinho procuram segunda final europeia consecutiva

Depois de ter conquistado a sua primeira competição europeia em 2021/22, quando ergueu a Liga Conferência Europa, a equipa romana tenta alcançar a quarta final europeia, depois de já ter perdido os encontros decisivos na Taça dos Campeões Europeus de 1984 e na Taça UEFA de 1991.Pela frente, a equipa de José Mourinho e do guarda-redes Rui Patrício terá um Bayer Leverkusen ainda em busca do seu primeiro título em provas europeias, após ter perdido as finais da Taça UEFA em 1988 e da Liga dos Campeões em 2002.A vitória na Liga Conferência Europa deu à Roma entrada direta na Liga Europa, mas a caminhada até à final não foi fácil, com o segundo lugar no Grupo C a obrigar a disputa do play-off, no qual afastou o Salzburgo, com um somatório de 2-1, antes de bater Real Sociedad (2-0) e Feyenoord (4-2, após prolongamento), na reedição da final da terceira competição de clubes de 2022.O Bayer Leverkusen “caiu” da Liga dos Campeões, ao ser terceiro num grupo ganho pelo FC Porto, eliminando o Mónaco no play-off, no desempate por grandes penalidades, somando depois dois triunfos por 2-0 sobre o Ferencváros, antes de eliminar o St. Gilloise.Para Roma e Bayer Leverkusen, vencer a Liga Europa será a forma mais provável de assegurarem a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada.O encontro da primeira mão está marcado para as 20h00 de hoje, a mesma hora a que começará o segundo jogo, em 18 de maio, com a final marcada para Budapeste, em 31 de maio.