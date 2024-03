Roma empata em Florença e mantém quinto lugar

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, pelo central Luc Ranieri, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, e a Roma empatou já na segunda parte, pelo médio argelino Houssem Aouar, aos 58.



A Fiorentina voltaria para a dianteira no marcador com um golo de Rolando Mandragora, aos 69, e poderia mesmo ter dado o "xeque-mate" na Roma, quando beneficiou de um penálti, mas Cristiano Biraghi permitiu a defesa do ex-guarda-redes do Benfica Mile Svilar.



A formação romana teve motivos para continuar a acreditar em chegar ao empate, o que se veio a consumar, aos 90+5 minutos, pelo central espanhol Diego Llorente.



O guarda-redes português Rui Patrício, que perdeu o lugar para Svilar desde a saída do treinador luso José Mourinho, não chegou a sair do banco de suplentes.



Com este resultado, a Roma manteve o quinto lugar, com 48 pontos, mais um do que a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, enquanto a Fiorentina segue em oitavo, com 43.



O Inter Milão lidera com 16 pontos de vantagem sobre o AC Milan, com 59, que subiu ao segundo lugar após o empate cedido pela Juventus frente à Atalanta, com a "vecchia signora" em terceiro, com 58, e o Bolonha em quarto, com 51.