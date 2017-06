Roma escolhe Eusebio Di Francesco para suceder a Luciano Spalletti

Lusa 13 Jun, 2017, 18:55 / atualizado em 13 Jun, 2017, 21:02 | Futebol Internacional

O antigo médio internacional, de 47 e que jogou quatro temporadas no clube romano, assinou um contrato até ao fim da época 2018/19, depois comandar o Sassuolo desde 2012/13. Antes, tinha treinado clubes como Lecce e Pescara.



"Estou orgulhoso de regressar à Roma e de treinar uma equipa que sempre representou imenso para mim", afirmou Di Francesco, que conquistou o título de campeão italiano no emblema romano, em 2000/01.



Di Francesco notabilizou-se no Sassuolo, que promoveu à Série A em 2013 e classificou para a Liga Europa na época 2015/16.



"Procurávamos alguém capaz de tirar o melhor do nosso plantel, mas também que nos ajudasse a valorizar os talentos que evoluem nas nossas equipas jovens", frisou o presidente do clube, James Pallotta.