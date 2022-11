Roma evita derrota nos descontos

Os romanos, treinados pelo português José Mourinho, perderam pontos pela terceira vez de seguida na Liga italiana de futebol e vão fechar a 15.ª jornada em sétimo, a 14 pontos do líder Nápoles e fora do acesso às competições europeias de clubes.



No Estádio Olímpico da capital italiana, a grande nota entre os 'lobos' da capital italiana foi o regresso de Paulo Dybala, que esteve lesionado na coxa esquerda e não era convocado há mais de um mês. Regressou muito bem e nos 25 minutos que esteve em campo deu indicações de que é opção para a Argentina nos jogos do Mundial Qatar2022.



Dybala entrou aos 69 minutos e galvanizou a equipa, que estava a perder por 1-0 no seu próprio terreno.



O golo do Torino acontecera no minuto 55, com um cabeceamento de Karol Linetty, que o guarda-redes português Rui Patrício não conseguiu deter.



Quando o marcador já assinalava 90+2 minutos, Dybala 'ganhou' um penálti à defesa adversária, mas, estranhamente, não recebeu indicação para cobrar o castigo máximo.



Quem avançou para o remate foi Andrea Belotti, antigo 'capitão' do Torino. O remate, muito forte, embateu no poste e ressaltou para fora.



Sem se resignar, a Roma voltou 'à carga' e Dybala também 'enviou aos ferros', no que seria um golo espetacular se a bola fosse ligeiramente mais baixa.



No ressalto, e sem deixar a bola assentar, Nemanja Matic atirou para golo, fazendo finalmente o empate, aos 90+4.



José Mourinho, muito tenso na fase final da partida, foi expulso e não estará no banco no reatamento da Serie A, em 04 de janeiro de 2023, após a pausa para a disputa do Mundial.



Nos outros jogos da tarde já realizados, a Spezia (17.º), 'carregou' um pouco mais na lanterna-vermelha do Verona (20.º), ganhando-lhe por 2-1, e o Monza (14.º) bateu o Salernitana (12.º) por 3-0, com um dos golos a ser marcado pelo português Dany Mota.



De manhã, o Inter Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, ganhou por 3-2 à Atalanta, em Bérgamo, com reviravolta no marcador.



O Inter Milão subiu ao quarto lugar da Serie A, com 30 pontos, tal como Lazio e AC Milan, segundo e terceiro classificados no campeonato, que ainda defrontam hoje, respetivamente, a Juventus – que é quinta, com 28 pontos -, e a Fiorentina, adversária do Sporting de Braga na Liga Conferência Europa.



Já a Atalanta mantém-se no sexto posto, com 27 pontos, os mesmos da Roma, que tem pior diferença entre golos marcados e sofridos.



Para fechar a 15ª jornada falta só disputar-se o AC Milan-Fiorentina e o Juventus-Lazio.