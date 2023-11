Roma ganha e chega ao quinto lugar em Itália

Os "lobos" ultrapassam na tabela Atalanta e Fiorentina, que perderam os seus jogos de sábado, e ficam a três pontos do último lugar de acesso à Liga dos Campeões, que está na posse do Nápoles, com 24.No pódio provisório estão Inter Milão (31), Juventus (29) e AC Milan (26), sendo que os dois primeiros ainda se vão defrontar hoje, num dos grandes clássicos do futebol italiano.O resultado no Olímpico de Roma peca por escasso, tal foi o domínio dos locais na partida, com raros remates à baliza por parte da Udinese.Gianluca Mancini fez o primeiro golo, aos 20 minutos, a passe do argentino Paulo Dybala, frente a um adversário que nada de relevante fez no primeiro tempo.Regressou do intervalo um pouco mais agressiva a Udinese, conseguindo o empate aos 57, através do francês Florian Thauvin.A Roma não desanimou, continuou a jogar bastante bem ao ataque e chegou ao 2-1 ao minuto 81, num grande golo de Paulo Dybala, após uma assistência de sonho do belga Romelu Lukaku.Com a Roma sempre a pressionar, ainda houve tempo para o 3-1, através uma excelente triangulação que culminou com o remate cruzado de El Shaarawy.O português Rui Patrício esteve seguro na baliza da Roma, apesar do golo sofrido, enquanto João Ferreira, defesa da formação benfiquista, foi titular na Udinese.