Roma ganhou ao Benevento e segurou o quarto lugar

O brasileiro Guilherme deu vantagem ao Benevento, aos sete minutos, mas Fazio, aos 26, o bósnio Dzeko, aos 59, e o turco Ünder, aos 62 e 75, asseguraram o triunfo à formação romana, que segue no quarto lugar, com 47 pontos, menos 16 do que o líder Nápoles.



Brignola, aos 76, reduziu para o 20º e último classificado, que soma sete pontos, mas o francês Defrel fixou o resultado final, na conversão de uma grande penalidade, aos 90+2



O campeonato italiano é comandado pelo Nápoles com 63 pontos, seguido da Juventus com 62, Inter 48 e Roma 47.