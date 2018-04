Roma perde em casa com Fiorentina e pode perder terceiro lugar

Lusa Comentários 07 Abr, 2018, 21:53 | Futebol Internacional

Golos de Benassi, aos sete minutos, e do argentino Simeone, aos 39, em ambos os casos a passe de Saponara, deram a vitória à equipa de Stefano Pioli, que apostou em Gil Dias a partir dos 58.



O resultado relança a equipa ‘viola’ na luta pela Europa, subindo provisoriamente ao sétimo lugar com 50 pontos, menos um que o sexto classificado, o AC Milan, que no domingo recebe o Sassuolo.



Já a Roma pode perder o terceiro lugar, que ocupa com 60 pontos, mais um que o Inter de Milão, que é quarto classificado e no domingo visita o Torino, e mais três para a Lazio, que joga no reduto da Udinese.



A Atalanta desperdiçou uma oportunidade para chegar aos 50 pontos e pressionar o AC Milan ao empatar em casa do ‘aflito’ Spal a uma bola, com Cionek a adiantar os visitados aos 39, e o holandês de Roon, na cobrança de uma grande penalidade aos 78, a resgatar um ponto para os forasteiros.



A Atalanta caiu para o nono posto com 48 pontos, enquanto o Spal somou um valioso ponto na luta pela manutenção, seguindo no 17.º posto, o primeiro acima da zona de despromoção, com 27 pontos.



Sampdoria e Génova empataram no dérbi 'della Lanterna', o dérbi da cidade de Génova que teve pouca emoção e poucas oportunidades, com Pedro Pereira titular na equipa forasteira.



Para a equipa da casa, o empate permitiu chegar aos 48 pontos e subir ao oitavo posto, com os mesmos pontos da Atalanta, enquanto os visitantes seguem num 'tranquilo' 12.º lugar.



No primeiro jogo do dia, a Juventus bateu o Benevento por 4-2, e consolidou a liderança da ‘Serie A’, com 81 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Nápoles, que só joga no domingo, em casa frente ao Chievo.



Um ‘hat-trick’ do argentino Paulo Dybala, aos 16, 45+3 e 74 minutos, o segundo e terceiro tentos concretizados na conversão de grandes penalidades, e um golo de Douglas Costa, aos 82, anularam a resistência do lanterna-vermelha, que empatou o encontro por duas vezes com tentos do maliano Cheick Diabaté (24 e 51).



No domingo, o Nápoles recebe o Chievo em jogo marcado para as 14:00 em busca de reduzir distâncias para a 'Juve', enquanto o Inter visita o Torino (11:30) à procura de subir ao terceiro lugar, uma ambição partilhada pela Lazio na visita à Udinese (17:00), enquanto o AC Milan recebe o Sassuolo (19:45) e vai tentar reforçar o sexto lugar, último de acesso às competições europeias.