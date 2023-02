Roma perdulária empata em Lecce

Um autogolo do defesa brasileiro Roger Ibañez, aos sete minutos, deu vantagem ao Lecce, mas uma grande penalidade convertida com sucesso por Paulo Dybala, aos 17, repôs a igualdade no marcador, que não mexeu mais até ao final do jogo.



A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A, com 41 pontos, ultrapassando o AC Milan, que conta com os mesmos pontos, mas pode ser superada por Lazio e Atalanta, que se defrontam ainda hoje na capital italiana.



O duelo entre Empoli (10.º com 27 pontos) e Spezia (17.º com 19) terminou empatado a dois golos, com Daniele Verde a bisar aos 25 e aos 31 para o Spezia, mas com a formação da casa a marcar aos 71, por Cambiaghi, e a chegar à igualdade já aos 90+4 por Vignato.