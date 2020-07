Roma regressa às vitórias frente ao Parma

Depois de três derrotas consecutivas na "Serie A", a Roma entrou no jogo a perder, com o Parma, com Bruno Alves a jogar os 90 minutos, a adiantar-se no marcador com um golo de Kucka (9 minutos), de grande penalidade, mas a equipa da capital deu a volta ao marcador com golos de Mkhitaryan (43) e Veretout (57).Com este triunfo, a equipa de Paulo Fonseca está em quinto, com 51 pontos, e continua na luta por um lugar nas competições europeias, enquanto o Parma, que perdeu os últimos quatro jogos, é 12.º, com 39.





Outros jogos







Também na luta por um lugar na Europa está o, que venceu na visita ao Génova, por 2-1, com Mertens (45+1) e Lozano (66) a marcarem os golos da equipa forasteira, enquanto Goldaniga (49) marcou o tento da equipa da casa.O Nápoles, com Mário Rui a titular, está em sexto, com 51 pontos, enquanto o Génova luta para fugir à descida de divisão e está em 18.º, primeiro lugar na zona de despromoção, com 27, a um ponto do Lecce.Mais acima na tabela está a, que somou a nona vitória consecutiva no campeonato e está em terceiro, com 66 pontos, aproximando-se da Lazio, que está em segundo com 68.Na receção à Sampdoria, a Atalanta superiorizou-se com golos de Toloi (75) e Muriel (85), e espera agora pelo resultado do Inter de Milão, quarto com 64 pontos, que se desloca esta quinta-feira ao terreno do Verona.Em jogos entre equipas do meio da tabela, a Fiorentina (13.º com 35) empatou a zero na receção ao Cagliari (11.º com 40), enquanto o Sassuolo (oitavo com 43) venceu por 2-1 na visita ao Bolonha (10.º, com 41).

Já o Torino venceu o Brescia por 3-1, está em 14.º com 34 pontos, mais longe da zona de despromoção, enquanto o seu adversário deste jogo está em 19.º e penúltimo lugar, com 21, a sete da primeira equipa acima da "linha de água".