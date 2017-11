Roma sobe provisoriamente ao pódio em Itália ao vencer dérbi frente à Lazio

Lusa 18 Nov, 2017, 19:26 / atualizado em 18 Nov, 2017, 19:26 | Futebol Internacional

Perotti, aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o belga Nainggolan, quatro minutos depois, deram vantagem à Roma, enquanto a Lazio reduziu, aos 72, por Immobile, também de penálti, numa altura em que Nani já tinha substituído Lucas Leiva.



Após o quinto triunfo consecutivo na prova, a Roma segue no terceiro posto, com os mesmos 30 pontos do Inter Milão, que recebe no domingo a Atalanta, enquanto a Lazio, que somava seis vitórias consecutivas, caiu para o quinto lugar, com 28.



O Nápoles, que lidera com 32 pontos, mais um do que a Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões e que visita no domingo a Sampdoria, recebe hoje o AC Milan, sétimo colocado, com 19.