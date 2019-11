Roma sofre segundo desaire da época e cai para sexto em Itália

Depois de três triunfos seguidos na Serie A, no melhor registo da época até agora, a formação romana foi derrotada com golos de Sprocati, aos 68 minutos, e do avançado dinamarquês Cornelius, aos 90+3, este último numa altura em que Bruno Alves já tinha sido lançado na equipa da casa (83).



Com este resultado, a Roma manteve os 22 pontos, mas ocupa agora o sexto lugar, em igualdade com a Atalanta, que empatou 0-0 no terreno da Sampdoria.



Por seu lado, o Parma subiu ao oitavo posto, com 17 pontos, e começou a 'sonhar' com um possível lugar de acesso às competições europeias da próxima temporada.



A Lazio e o Cagliari foram, até agora, os grandes vencedores da ronda e juntaram-se no terceiro lugar com 24 pontos, depois de vitórias caseiras.



Com um 'bis' do argentino Correa, a Lazio bateu o Lecce, por 4-2, enquanto o Cagliari despachou a Fiorentina, por 5-2.



A ronda termina ainda hoje com a receção da Juventus ao AC Milan, no que vai ser o jogo 1.000 da carreira profissional do português Cristiano Ronaldo.