Roma vence Chievo e sobe ao quarto lugar antes da receção ao FC Porto

Lusa Comentários 08 Fev, 2019, 22:19 | Futebol Internacional

Antes da receção aos 'dragões', marcada para terça-feira, os 'giallorossi' saíram de Verona com um resultado confortável, que começou a ser construído na primeira parte, com golos de Stephan El Shaarawy e Edin Dzeko, aos nove e 18 minutos, respetivamente.



No arranque do segundo tempo, o internacional sérvio Aleksandar Kolarov consolidou o triunfo da formação comandada por Eusebio di Francesco, aos 51 minutos.



O conjunto romano subiu, assim, ao quarto lugar da 'Serie A', com 38 pontos, os mesmos da rival Lazio, atual quinta classificada e que na quinta-feira bateu o Empoli (1-0). Já o Chievo somou o quarto jogo seguido sem vencer e segue no 20.º e último posto, com nove pontos.



Na terça-feira, a Roma recebe o FC Porto, a partir das 20:00, no Estádio Olímpico, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.