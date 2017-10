Roma vence em Turim, AC Milan continua em crise

Lusa 22 Out, 2017, 16:58 | Futebol Internacional

Com André Silva como suplente não utilizado, o AC Milan empatou a zero na receção ao Génova, que contou com Miguel Veloso a tempo inteiro, num encontro em que Bonucci foi 'tramado' pelo vídeoárbitro e deixou a equipa da casa com menos unidade, a partir dos 25 minutos.



Com este resultado, o AC Milan caiu para o 11.º posto, já a 12 pontos do líder Nápoles, e o técnico Vincenzo Montella continua com o lugar em risco.



No quinto lugar da Série A Italiana segue a Roma, a sete pontos do comando, mas com menos um jogo, depois de vencer no campo do Torino com um golo do sérvio Kolarov, aos 69 minutos.



Sem Gil Dias, lesionado, e com Bruno Gaspar no banco de suplentes, a Fiorentina foi ao campo do 'lanterna-vermelha' Benevento vencer por 3-0, com golos de Benassi, do senegalês Babacar e do francês Thereau.



A formação de Florença subiu ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Benevento continua sem qualquer ponto somado e apenas com dois golos marcados.



Na dérbi de Verona, o Chievo bateu o Hellas, por 3-2, com um 'bis' de Inglese, enquanto a Atalanta recebeu e venceu o Bolonha, por 1-0.



Na luta pela manutenção, o Sassuolo abandonou os lugares de descida de divisão com um triunfo no terreno do Spal, por 1-0.