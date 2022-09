Ronald Araújo operado com sucesso ao adutor

", lê-se num comunicado dos "blaugrana".O defesa foi operado na Finlândia e o FC Barcelona não revelou o tempo previsível de paragem do internacional uruguaio.A presença no Mundial2022, no qual o Uruguai defronta Portugal na fase de grupos, é uma incógnita, mas dificilmente o central recuperará a tempo do torneio, que se disputa no Qatar, a partir de novembro.Araujo lesionou-se no particular da seleção do Uruguai, frente ao Irão, de Carlos Queiroz, na sexta-feira.