Ronald Araújo sai de ambulância após choque de cabeça

O FC Barcelona já informou que o central sofreu uma concussão e foi transportado para uma unidade hospitalar para fazer mais exames.Numa bola aérea, o atleta de 23 anos acertou na cabeça do seu jovem companheiro, regressando ao eixo da defesa cambaleando e com expressões faciais de sofrimento, antes de cair ao chão, num momento em que o marcador registava 3-1.Depois de vários minutos a ser assistido em campo, acabaria por ser substituído pelo francês Clement Lenglet, aos 68 minutos.O seu companheiro de equipa Eric Garcia e o capitão do Celta de Vigo, Iago Aspas, prestaram-lhe os primeiros socorros, antes de os treinadores e de a ambulância entrarem em campo.Em final de abril, Ronald Araújo renovou contrato com os catalães até 2026, com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.