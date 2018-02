Ronald Koeman é o novo selecionador de futebol da Holanda

Lusa 06 Fev, 2018, 16:00 | Futebol Internacional

Em comunicado, o organismo refere que Koeman, que orientou o Benfica em 2005/2006 e conquistou uma supertaça Cândido de Oliveira, assinou um contrato válido por quatro anos.



Ronald Koeman, de 54 anos, terá como principal missão qualificar a Holanda para o Europeu de 2020 e para o Mundial de 2022, depois de a seleção ‘laranja’ ter falhado a presença no Mundial deste ano, que se disputa na Rússia.



O antigo defesa, que somou 78 internacionalizações pela seleção holandesa e foi campeão europeu em 1988, começou a carreira de futebolista no Groningen, passado depois por Ajax, PSV Eindhoven, FC Barcelona (Espanha) e Feyenoord.



Enquanto treinador, iniciou a carreira Vitesse, depois de ter sido adjunto de Louis van Gaal no FC Barcelona, passando depois por Ajax, PSV Eindhoven, Benfica, AZ Alkmaar, Feyenoor, Southampton, e Everton, clube que deixou em outubro passado.



A seleção holandesa, terceira classificada no Mundial do Brasil, em 2010, falhou presença no Euro2016, conquistado por Portugal, e no Mundial deste ano.