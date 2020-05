Ronald Koeman hospitalizado com problema cardíaco

Koeman, de 57 anos, foi submetido a um cateterismo e encontra-se estável graças à rápida intervenção do corpo clínico do hospital, revelou o diário holandês, adiantando ainda que o técnico deve ter alta esta segunda-feira.O atual selecionador dos Países Baixos sentiu fortes dores no peito após um treino de bicicleta, razão pela qual foi internado ao início da tarde de domingo para ser sujeito a um cateterismo, que é um procedimento utilizado para libertar a artéria que esteja demasiado estreita ou bloqueada através da implantação nesta de uma prótese intravascular.O ponto alto do excelente desempenho do Benfica nessa edição da Liga dos Campeões foi a eliminação do Liverpool, então orientado pelo espanhol Rafael Benítez e campeão europeu em título, nos oitavos de final, eliminação que começou com um triunfo no estádio da Luz por 1-0, graças a um golo de Luisão, e acabou com outro, em pleno Anfield Road, por 2-0, com golos de Simão Sabrosa e do avançado italiano Fabrizio Micolli.Antes na fase de grupos, o conjunto encarnado também tinha deixado pelo caminho o Manchester United, ao bater na Luz o conjunto de Cristiano Ronaldo por 2-1, na sexta jornada.





Carreira plena de êxitos







Como treinador, Koeman conquistou três campeonatos dos Países Baixos, dois pelo Ajax (2001/02 e 2003/04) e um pelo PSV Eindhoven (2006/07), uma taça dos Países Baixos, pelo Ajax, a Supertaça Cândido de Oliveira, pelo Benfica, em Portugal, em 2005/06, e uma Taça do Rei, pelo Valência (2007/08).





Koeman orientou ainda clubes como o Vitesse, o AZ Alkmaar e o Feyenoord, dos Países Baixos, e o Southampton e o Everton, de Inglaterra.



Após o fracasso da seleção dos Países Baixos, que não se apurou para o Euro2016 e para o Mundial2018, Koeman assumiu o comando da formação ‘laranja’ em 6 de janeiro de 2018 e qualificou-a para a fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia do coronavírus, sendo ainda finalista da Liga das Nações, apenas derrotado na final pelo anfitrião Portugal (1-0).