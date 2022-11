Ronaldo arrependido de ter abandonado jogo antes do fim

”, atirou o capitão da seleção nacional, na segunda parte da entrevista concedida em Inglaterra.Em 19 de outubro, o avançado ficou de fora do "onze" no triunfo caseiro sobre os "spurs" (2-0), da 12.ª jornada da liga inglesa, sendo que, nos minutos finais do encontro, quando se apercebeu que não iria entrar em campo, deixou repentinamente a zona técnica junto aos bancos de suplentes para caminhar em direção ao túnel de acesso aos balneários.”, prosseguiu.Suspenso pelos ‘red devils’ no dia seguinte, Cristiano Ronaldo voltaria a competir em 27 de outubro, quando cumpriu os 90 minutos e fechou o marcador do êxito na receção aos moldavos do Sheriff (3-0), para a quinta e penúltima ronda do grupo E da Liga Europa.”, reconheceu.