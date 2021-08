Ronaldo despede-se do "melhor clube" de Itália após "escrita uma bela história"

“Hoje parto de um clube incrível, o maior de Itália e com certeza um dos maiores de toda a Europa. Eu dei meu coração e alma pela Juventus e sempre amarei a cidade de Turim até meus últimos dias”, escreveu o avançado, de 36 anos, na rede social Instagram.



Na mensagem de despedida, publicada pouco depois dos ‘red devils’ anunciarem a contratação do capitão da seleção das ‘quinas’, os adeptos da ‘juve’ não foram esquecidos.



“Os “tiffosi bianconeri” sempre me respeitaram e tentei agradecer esse respeito lutando por eles em todos os jogos, em todas as épocas, em todas as competições. No final, todos podemos olhar para trás e perceber que conquistamos grandes coisas, não tudo o que queríamos, mas, ainda assim, escrevemos uma bela história juntos”, concluiu.



Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.



Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.



No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.