Ronaldo diz que participação portuguesa no Euro2024 foi uma "vitória" e segue motivado

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, afirmou hoje que as expectativas colocadas pelos adeptos em Portugal no Euro2024 de futebol foram "demasiado altas" e considerou mesmo que a participação lusa na Alemanha foi uma "vitória".

"No Europeu, a expectativa que as pessoas colocaram na seleção foi demasiado alta e acabaram por se perder nisso. A meu ver, não foi uma desilusão, foi parte do crescimento de uma seleção que tem de ter o seu tempo, em que o selecionador tem de ter tempo para meter a equipa a jogar à sua maneira. A meu ver foi positivo. Ninguém gosta de perder, mas para mim não foi fracasso, acho que foi uma vitória", afirmou Cristiano Ronaldo.

O capitão da seleção nacional falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de Portugal, que começa a preparar a estreia na Liga das Nações, agendada para quinta-feira frente à Croácia, no Estádio da Luz.

"Se tivéssemos vencido a França nos penáltis, estaríamos nas meias-finais e já ficariam todos contentes. Depois logo se veria com Espanha. Por isso, no meu ver, não houve qualquer desilusão", disse o avançado de 39 anos.

Questionado sobre se, após o Europeu da Alemanha, em que ficou em `branco`, ponderou fechar o seu ciclo na seleção portuguesa, Ronaldo frisou que tal hipótese nunca esteve em cima da mesa.

"Nunca me passou pela cabeça. Antes pelo contrário, o Europeu ainda me deu mais motivação para continuar", explicou.

Ronaldo continua na equipa das `quinas` para conquistar a Liga das Nações e para vencer já na quinta-feira a Croácia, um "adversário muito difícil".

"A confiança está intacta. Vejo a equipa bem depois de um bom Europeu. Não foi excelente, mas foi bom. O passado é passado e há que viver o presente. Estamos confiantes de que as coisas vão correr bem", disse o jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Sobre uma possível participação no Mundial2026, altura em que terá 41 anos, Ronaldo assumiu que é "impossível responder a essa pergunta".

"Quero viver neste momento que é muito positivo. Daqui a três dias jogamos já contra uma excelente equipa e até 2026 haverá muita história no meio. Não sei o que vai acontecer", concluiu.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe na quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

A seleção nacional está inserida no grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a `final four` em 2020/21 e 2022/23.